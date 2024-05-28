中職／狀元大熱門 吳念庭將參加選秀

日本職棒西武獅隊退役好手、全越運動隊內野手吳念庭昨天首次親口證實，確定參加今年中華職棒年度選秀會，且以下半季立刻出賽為目標，他說：「身體很好、很健康，打完成棒甲組春季聯賽後就決定參加選秀。」

吳念庭去年季後決定揮別日職，離開待了8年的西武，返台後加入業餘全越運動隊，提前為進軍中職做準備，本月10日才剛打完春季聯賽，幫助球隊獲得亞軍。

他表示，聯賽表現還可以，都有保持一定的比賽感覺和去年強度，沒什麼問題。

玉山盃全國青棒錦標賽後天開打，全國28隊近400位球員參賽，爭取入選中華隊國手，前進9月在天母、新莊球場開打的亞洲青棒錦標賽；吳念庭昨天出席玉山盃開賽記者會，被問到是否投入中職選秀會，用很肯定的語氣透露「準備參加了」。

選秀會將在6月28日進行，富邦悍將隊擁有狀元籤，吳念庭無疑是最大熱門人選之一，他說：「繼續保持練球，對於選秀沒有特別想法，只能讓人家決定，自己沒有辦法。」

吳念庭在全越運動隊以三壘守備為主，正好符合悍將內野區需求，不管未來「獎落誰家」，這位6月將滿31歲的好手強調，當然以下半季出賽為目標，只要調整好狀況就可上場。

悍將領隊林華韋昨天以中華棒球協會副理事長的身分出席記者會，他表示，不管吳念庭還是旅美好手張育成，球團都有評估，會持續觀察吳念庭的狀況。