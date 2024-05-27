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中職／陳鴻文本季首次先發就很硬 獅王勝騎士挑戰第7勝

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿隊陳鴻文。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊陳鴻文。記者余承翰／攝影

統一獅隊明天在台南球場迎戰樂天桃猿隊，已在勝投榜領先的洋投勝騎士挑戰本季第7勝，猿隊推出陳鴻文應戰，將是今年首次以先發身分登板。

勝騎士從南韓職棒起亞虎隊回鍋獅隊後，繼續展現王牌架勢，從4月3日起投出開季5連勝，5月15日對富邦悍將隊之戰吞下首敗，21日再勝味全龍隊，目前獨居勝投王，奪三振61次也和悍將隊羅戈並列榜首，防禦率1.94暫居第4。

勝騎士今年唯一對戰猿隊是4月16日，先發5.2局只失1分奪勝，生涯對戰兩場全勝。

猿隊昨天在桃園球場擊敗龍隊後，勝率重返5成，以18勝18敗排名第3，明天交由陳鴻文把關；他在開季前7次出賽都是後援身分，單場最多只投1局，7戰合計5.2局失5分，戰績1中繼1敗、防禦率7.94。

上半季打完近2/3賽事，獅隊26勝13敗穩居榜首，領先排名第2的中信兄弟隊5.5場勝差，對戰猿隊8場保有5勝3敗領先優勢。

樂天桃猿 陳鴻文 騎士

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