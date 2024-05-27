中職／王維中上次先發勝已是前年 雄鷹楊達翔初先發

味全龍隊明天將回天母球場，對台鋼雄鷹隊進行2連戰首戰，龍隊左投王維中開季至今3連敗，此役登板先發再拚首勝，雄鷹則由楊達翔應戰，將是生涯首次擔任先發投手。

王維中本季出賽7場一勝難求，戰績0勝3敗、防禦率4.28，最近一勝是去年9月13日以中繼身分擊敗中信兄弟隊，至於先發勝更要回溯到前年10月5日投贏富邦悍將隊。

龍隊昨天在桃園球場以4：5不敵樂天桃猿隊，吞下2連敗，最近7場比賽合計只得15分，其中4戰不是掛零就是最多只得2分；王維中生涯首次對決雄鷹，除了自己要有穩定表現，打線能否支援也是重點。

楊達翔2017年效力中信兄弟隊，以後援身分出賽4場，2021年季後遭釋出，後來未通過統一獅、富邦悍將隊測試，直到雄鷹簽約才重新展開中職生涯。

楊達翔本季仍是後援投手為主，目前出賽10場同樣未有任何勝敗，生涯14戰合計19局失26分，其中19分自責，防禦率達9。

龍隊上半季18勝21敗暫居第5，雄鷹13勝24敗墊底，兩隊已經交手8場，龍隊5勝3敗領先。