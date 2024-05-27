青棒／「台灣甲子園」玉山盃30日開打 選出中華隊前進亞青賽

有「台灣甲子園」之稱的玉山盃全國青棒錦標賽將於30日開打，全國18個縣市28所高中職學校、近400位青棒球員參賽，爭取入選中華隊國手資格，衛冕軍桃園市（主體平鎮高中）投手朱宏樺說：「全力以赴，希望延續2連霸，有信心把亞洲青棒錦標賽冠軍留在台灣。」

玉山銀行連續第18年贊助玉山盃青棒錦標賽，今年選出來的中華青棒隊將於9月在天母、新莊球場參加亞洲青棒賽；中華隊最近一次贏得亞洲青棒冠軍是2007年，正是玉山銀行贊助玉山盃、支持台灣青棒第1年。

今年玉山盃預賽將從30日起開打，分別在三重棒球場、桃園市青埔運動公園棒球場進行，6月7、8日四強賽移師天母球場，透過 Getwin Sport的youtube，還有玉山盃官方粉絲團等多種網路平台進行每場比賽實況轉播。

從6月3日起，Getwin Sport的twitch頻道、緯來精采台和愛爾達電視也將加入轉播行列，提供三重棒球場及天母棒球場相關賽事直播。

6月8日冠軍戰當天，主辦單位將舉辦簡訊抽獎活動，球迷只要注意轉播過程中螢幕上出現的活動QR-code或是在天母棒球場現場，掃瞄廣告或大螢幕上的活動QR-code，就有機會抽中「Nintendo Switch加健身環」、下午茶餐券及登機箱等好禮，詳細活動資訊，請上玉山盃官方粉絲團關注最新消息及公告。