中職／悍將主場人氣躍居榜首 林華韋特別提到好奇心

富邦悍將隊本季首次前進台北大巨蛋，昨天對台鋼雄鷹隊3連戰結束，3天一共吸引50682人進場觀戰，加上商品銷售進帳超過5000萬元，寫下隊史最高紀錄，悍將領隊林華韋說：「中職球團經營球迷的想法必須改變，如何做得更貼心才是重點。」

悍將初登大巨蛋3連戰後，本季17場主場比賽單場平均8252人，超越中信兄弟隊的8076人，躍居中職6隊之首，林華韋認為這是好事，但也坦言「誰在大巨蛋打得多就會排名第1」。

大巨蛋效應從季初延續至今，目前10場比賽合計18萬2873人，場均達18287人。

林華韋表示，如何讓這股大巨蛋熱潮一直維持下去，未來兩、三年也能如此，成為各隊重大挑戰，讓球迷對大巨蛋保持好奇心很重要。

林華韋以日本職棒球場為例，對球迷就有很多貼心的做法，有些座位在比賽中還提供點餐服務；他認為門票價格有高有低，絕對不能讓球迷覺得「只是座位不同」而已，要有服務精神才行。