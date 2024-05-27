玉山盃／陳睦衡維持投打二刀 是否選秀打完再決定

穀保家商好手陳睦衡今天頂著新髮型出席玉山盃青棒賽記者會，此次仍將投打雙刀，自評球隊投打均衡喊話重返榮耀，至於今年畢業後是否投入選秀，他表示，打完玉山盃後才會決定。

玉山盃青棒賽將於30日開打，為今年9月在台灣舉辦的亞洲青棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊伍獲得亞青台灣隊組訓權，今天開賽記者會上，去年U18世界盃棒球賽台灣代表隊成員陳睦衡代表新北市隊出席。

陳睦衡去年U18世界盃投打表現俱佳，今年畢業走向備受關注，他表示，每個階段都有想做的事情，現階段先把玉山盃打完，再評估之後的事情。

陳睦衡是投打二刀好手，他表示，今年玉山盃應該還是以打者為主，但也會準備後援登板投球。今天記者會頂著超短小平頭造型，他笑說，之前剪這個髮型都會打比較好，前一陣子狀況沒有這麼好，可能也是剛好在調整階段，換個髮型希望可以越打越好。

今年新北市隊以穀保家商為主體，加入鶯歌工商球員組成聯隊參賽，陣中陳睦衡、曾偉喆、林鉑濬都是去年U18代表隊成員，陳睦衡自評球隊投打跑守都很均衡，是很全面的球隊。

去年U18世界盃棒球賽在台灣舉行，今年亞洲青棒錦標賽也在台灣，陳睦衡力拚連2年國手資歷，他表示，在台灣打國際賽很熱血，喜歡有很多球迷的感覺。

玉山盃青棒賽30日開打 18隊力拚亞青組訓權

玉山盃青棒賽將於30日開打，總計18個縣市代表隊力拚今年亞青代表隊組訓權，記者會請來前一次亞青奪冠、2007年台灣隊班底到場，也盼今年能將亞青冠軍留在台灣。

113年玉山盃青棒賽預賽將於5月30日開打，冠軍預計6月8日出爐，此次18支縣市代表隊力拚冠軍，爭取今年9月在台灣舉辦的亞洲青棒錦標賽台灣隊代表權。桃園市隊為玉山盃上屆冠軍，台東縣隊上屆奪下亞軍。

今天開賽記者會上特別請來台灣前一次亞青奪冠班底，當年教練團成員藍文成、黃湋志、球員羅國龍到場，藍文成表示，2007年亞青冠軍戰擊敗韓國，到現在仍然記憶深刻，而羅國龍則難忘代表隊氣氛很好，直言很榮幸當時可以入選。

記者會上中華民國棒球協會副理事長林華韋提到，台灣棒球實力受到世界矚目，希望球員能透過國際舞台發光發熱，期待今年亞青發揮地主優勢，把冠軍留在台灣。

林華韋也不忘感謝台灣基層教練的努力、培育台灣棒球人才，提到棒球員實力養成的關鍵期其實是青棒，青棒教練肩負台灣棒球發展重要任務。

玉山盃預賽將於新北市三重棒球場、桃園市青埔棒球場舉行，6月7、8日4強決賽起，移師天母棒球場舉行。預賽開始將透過GetwinSport的youtube，玉山盃官方粉絲團等多種網路平台進行每場比賽實況轉播，6月3日起，GetwinSport的twitch頻道、緯來精采台和愛爾達電視也將加入轉播行列。