玉山盃／吳念庭分享高中雪中推輪胎訓練 勉球員熱血拚

具旅日資歷的野手吳念庭今天出席玉山盃青棒開賽記者會，分享高中在日本打球雪中推輪胎訓練的回憶，也勉勵球員熱血面對每一場比賽，力拚披上國家隊戰袍機會、讓世界看見台灣。

玉山盃青棒賽將於5月30日開打，為今年9月在台灣舉辦的亞洲青棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊伍獲得台灣隊組訓權，今天開賽記者會上邀請具旅日資歷的野手吳念庭到場，吳念庭也確定今年將投入中職選秀。

吳念庭在記者會上表示，國中以前在台灣讀書打球，畢業後到日本讀書，高中時期抱持著一定要打入甲子園的目標，後來再朝著職業舞台目標前進，每天都充滿挑戰，有好笑的回憶也有感傷的部分。

吳念庭特別分享高中時期的特別回憶，因為日本高中棒球聯盟規定11、12月不能比賽，吳念庭就讀高中所在的地方冬天都會下雪，球員們雪中推輪胎練習2個月，2個月過後反而肌肉、力量都變大，是難忘的回憶。

吳念庭也提到，國中之前沒有機會披上國家代表隊戰袍，直到去年終於完成夢想，可以穿上國家隊球衣很榮幸，也有很多收穫，可以讓世界看見台灣棒球。

吳念庭勉勵參賽球員，玉山盃就像是台灣的甲子園， 也是高中最後一次比賽，結束之後大家就要邁向下一個階段，希望大家可以拿出熱情，熱血的面對每一場比賽。