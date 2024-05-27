中職／狀元大熱門吳念庭首次證實 確定參加今年選秀會
日本職棒西武獅隊退役好手吳念庭今天首次親口證實，將投入今年中華職棒選秀會，他說：「身體很好、很健康，準備參加這次選秀。」
吳念庭去年離開西武隊，返台後加入全越運動隊，最近剛打完成棒甲組春季聯賽；他表示，繼續保持練球，對於選秀沒有什麼特別想法，只能讓人家決定，自己沒有辦法。
吳念庭指出，春季聯賽表現還可以，都有保持一定的比賽感覺和去年強度，沒什麼問題。
中職今年選秀會將在6月28日進行，富邦悍將隊擁有狀元籤，吳念庭無疑是首輪首位最大熱門人選之一，他說：「當然以下半季出賽為目標，只要調整好狀況就可上場。」
吳念庭在全越運動隊以三壘守備為主，自認這是自己最熟悉的守位，其他就看教練團的安排。
今年中職選秀報名截止時間是6月20日中午12點，吳念庭還未確定何時完成報名，就等經紀公司把相關資料整理好就送件。
他說：「有關心中職比賽，不管投手、打擊也是要看一下，也去過兩次台北大巨蛋，覺得氣氛很好。」
悍將領隊林華韋今天出席玉山盃全國青棒錦標賽記者會，也和吳念庭碰面；林華韋表示，有持續觀察吳念庭，了解他的狀況。
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