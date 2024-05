中職／台鋼啦啦隊登舊金山台灣日 一粒與金門大橋合影網讚翻

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars日前造訪奧克蘭,參加大聯盟運動家隊主場舊金山台灣日。人氣成員一粒也趁空閒時間,造訪知名景點藝術宮和金門大橋。

舊金山台灣日不只邀輝達執行長黃仁勳開球,Wing Stars也在3500位台灣球迷前,帶來精彩賽前表演。7局時Wing Stars與主持人和吉祥物在鏡頭前互動,帶動全場觀眾的氣氛,並和現場所有人合唱大聯盟多年傳統的《Take Me Out to the Ball Game》。

Wing Stars本次活動由隊長螢螢、一粒、林浠、妡0、圈圈、恬魚和毛毛參加,29日還要前往洛杉磯,參加天使隊台灣日活動,一粒今天也在個人IG發限時動態,留下自己和舊金山景點藝術宮及金門大橋的合影。