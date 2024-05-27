中職／富邦啦啦隊遭球迷做不雅手勢 蓁蓁：不計較但要有禮貌

富邦悍將隊首次大巨蛋主場賽事，票房開出紅盤，除球員們在場上賣力拚戰外，啦啦隊也是部分球迷進場的原因，不過啦啦隊成員蓁蓁賽後在個人社群發文，疑似指出有球迷對她做不雅手勢。

悍將三天賽季累計吸引5萬682人入場觀賽，球團史上單日、主題系列戰最高進場人數都刷新紀錄。蓁蓁在個人Threads發文寫道，「大巨蛋三天下班了，累到什麼事都做不了欸，還是要說幾件事。」

蓁蓁表示，「我不喜歡在球場的時候大叫我本名，我覺得不太禮貌。不要對我比不雅手勢。我情商高又長得漂亮，是不會計較的。」她強調不管如何，做人要有禮貌。

貼文一出，馬上引發網友熱議，「辛苦蓁蓁了」、「誰啊 這麼過分」、「富邦球迷應該譴責這些人，因為他們令富邦蒙羞」。