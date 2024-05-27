中職／富邦啦啦隊遭球迷做不雅手勢 蓁蓁：不計較但要有禮貌
富邦悍將隊首次大巨蛋主場賽事，票房開出紅盤，除球員們在場上賣力拚戰外，啦啦隊也是部分球迷進場的原因，不過啦啦隊成員蓁蓁賽後在個人社群發文，疑似指出有球迷對她做不雅手勢。
悍將三天賽季累計吸引5萬682人入場觀賽，球團史上單日、主題系列戰最高進場人數都刷新紀錄。蓁蓁在個人Threads發文寫道，「大巨蛋三天下班了，累到什麼事都做不了欸，還是要說幾件事。」
蓁蓁表示，「我不喜歡在球場的時候大叫我本名，我覺得不太禮貌。不要對我比不雅手勢。我情商高又長得漂亮，是不會計較的。」她強調不管如何，做人要有禮貌。
貼文一出，馬上引發網友熱議，「辛苦蓁蓁了」、「誰啊 這麼過分」、「富邦球迷應該譴責這些人，因為他們令富邦蒙羞」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言