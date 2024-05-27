中職／傑尼獅主題日首度教頭參戰 餅總再度化身浩南哥站C位

統一獅隊第六屆傑尼獅主題日登場，總教練林岳平首度參戰，今年以港式復古造型登場，主視覺向經典港片的角色群致敬，更結合香港茶餐廳霓虹燈、花磚與手寫菜單等文化特色，發揮呈現出道地港式氛圍。

傑尼獅主題日自2019年創立起，每年以不同面貌呈現各種不同於賽場上的「帥」，從英倫紳士、型男時裝、清新單寧、日式浴衣到學院風格，都是中職數一數二的高顏值與高質感的代表。今年全員以港式為主題，球團也準備港式茶點於場外販售，邀請喵村少女於6月8日到10日端午連假，一起到充滿港味的台南棒球場，食飯、賞球、賞靚仔。

「你見過銅鑼灣的扛霸子嗎?」、「只要有心，人人都可以是食神！」、「我布這個局布了一年之久！」耳熟能詳的經典台詞，隨著傑尼獅與UniGirls港式復古造型浮上腦海。由林岳平領軍，李其峰、林安可、林岱安、陳傑憲、陳重羽及Uni girls的Joy、Mina及詩詩9人組成了華麗卡司，用最到位的樣貌向港片經典角色致敬。

今年是六年來首次有總教練擔綱主演，為一年一度傑尼獅盛事畫龍點睛，屆時也將換上港式特色主題球衣，並於活動三日分別舉行球迷拍照見面會，活動詳情將由官方另行公布。

球團準備了主題限定港式LOGO奶茶杯作為進場贈品，並隨入場日不同再贈印有選手女孩肖像的傑尼獅杯墊組 (三入)，三日款式各不同。主題賽事預售票券已於全台ibon售票系統進行販售，票券不分內外野全面進行加價，凡持當日有價票券即可至現場贈品處兌換「奶茶杯+三入杯墊組」乙份，每日兌換數量皆限量3500份。

除了有向經典港致敬的造型拍攝，球團也搭載著活動推出港風主題球衣，以橘綠相間的大膽配色塑造香港繁盛景象之一的霓虹燈大排檔風格、復古匾額招牌元素勾勒出老香港街頭風貌，加上簡潔剛硬線條搭配胸前全中文統一獅字樣營造港式情懷。