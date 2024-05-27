中職／龍星大樂主題日3戰已賣4萬5千張 大巨蛋確定連13場破萬

繼開幕周之後，味全龍隊將於5月31日至6月2日再度前進台北大巨蛋，接連三天舉辦「王道龍星大樂」主題日，球團今天公布3場門票預售已破4萬5000張，有望成為今年第一支在台北大巨蛋累積10萬進場人次的球隊，中職各隊本季在大巨蛋的進場人數連續破萬場次也將推進到13場。

「龍星大樂」主題日主打由龍隊球員展現在賽場上難得一見的歌喉，前屆活動多位球員因精湛唱功被粉絲敲碗「原地出道」，今年與王道銀行攜手舉辦「王道龍星大樂」，包含拿莫．伊漾、董秉軒、張政禹、吉力吉撈．鞏冠、呂詠臻、林凱威、林孝程、李凱威、張祐銘等球員，均將於6月2日賽後登場演唱。

主題日表演嘉賓方面，5月31日由聲林之王「蓋兒」與四座金曲獎最佳台語男歌手「蕭煌奇」領銜開唱，6月1日邀請實力派歌姬「戴愛玲」和金曲歌后「waa魏如萱」，6月2日由龍隊球員董秉軒的哥哥柏霖PoLin和拿莫．伊漾的姊姊舞思愛帶來演唱。

此外，近期將發表全新單曲的味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」，也預定於6月1日進行首次單曲開場演出，5月31日及6月2日中場時段還有小龍女Captain李多慧親自編製的團體熱舞。

這將是龍隊第二度在台北大巨蛋進行的主場系列賽事，今天球團公布三場門票預售合計已破4萬5000張，加上開幕系列周首戰28618、第二戰20158人，有望成為第一支在大巨蛋累積10萬人次進場的球隊。

此外，大巨蛋本季至今共進行10場比賽，進場人數全數破萬；球團表示，這波3連戰確定將大巨蛋人數破萬場次推進至連續13場。