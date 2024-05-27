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中職／悍將「萌萌PET隊」主題日 羊駝來新莊棒球場開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊「萌萌PET隊」6月1、2日在新莊棒球場登場，1日將由「財富女神」王宥忻帶著「萌獸」羊駝麥可、2日「人氣瑞士狼犬」薩沙為比賽開球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「萌萌PET隊」6月1、2日在新莊棒球場登場，1日將由「財富女神」王宥忻帶著「萌獸」羊駝麥可、2日「人氣瑞士狼犬」薩沙為比賽開球。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊「萌萌PET隊」6月1、2日在新莊棒球場登場，1日將由「財富女神」王宥忻帶著「萌獸」羊駝麥可、2日「人氣瑞士狼犬」薩沙為比賽開球。

主題日兩天進場，只要憑內野實體票券或電子票券識別手環，就可領取進場贈品「PET隊夥伴MEMO NOTE」，讓超Q萌萌們妝點辦公桌，場外還有結合寵物元素的闖關活動，只要完成一關就能獲得「萌萌多功能收納袋」，贈品數量有限，送完為止。

專屬於萌萌們的主題日，悍將邀請萌萌大來賓來到新莊棒球場同樂，1日「財富女神」王宥忻將帶著「萌獸」羊駝一同來到新莊棒球場。熱愛動物的王宥忻相當關注動保議題，擔任動物權益促進會理事長，當天賽前將帶著「萌獸」羊駝與家人們在場外舞台進行見面會，同時為比賽開球。2日則邀請「救難英雄」新北市搜救犬隊來到場外舞台與球迷近距離互動，開球則交給「人氣瑞士狼犬」薩沙。

主題日2天限定的「PET隊夥伴席」好評熱賣中，場中活動將邀請進場的寵物家人們進行「萌萌障礙挑戰賽」，帶著毛小孩一同享受棒球場樂趣；場外美食則有充滿可愛動物元素的愛餡貓、CATISS、燈塔餐車、懶貓披薩餐車等攤位。

富邦悍將隊「萌萌PET隊」6月1、2日在新莊棒球場登場，1日將由「財富女神」王宥忻帶著「萌獸」羊駝麥可、2日「人氣瑞士狼犬」薩沙為比賽開球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「萌萌PET隊」6月1、2日在新莊棒球場登場，1日將由「財富女神」王宥忻帶著「萌獸」羊駝麥可、2日「人氣瑞士狼犬」薩沙為比賽開球。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 挑戰賽 棒球

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