快訊

雷軍出手小米汽車大賣！陸企瘋「老闆網紅」真的萬無一失？

勞退金所得替代率58%？68%？計算有眉角

名廚「保師傅」曾秀保驟逝！享年66歲 美食家妻淚曝死因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊還沒點燈卡在悍將 本周最速劇本要靠兄弟幫

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊上半季封王魔術數字尚未點亮，本周最速亮燈途徑除了自己要連勝樂天桃猿隊2場，還需要寄望中信兄弟隊29日擊敗富邦悍將隊。本報資料照片
統一獅隊上半季封王魔術數字尚未點亮，本周最速亮燈途徑除了自己要連勝樂天桃猿隊2場，還需要寄望中信兄弟隊29日擊敗富邦悍將隊。本報資料照片

統一獅隊上周取得3勝，上半季封王魔術數字依然沒亮，目前已對4隊點亮淘汰魔術數字，唯一卡在富邦悍將隊，成為獅隊目前還沒辦法亮燈的關鍵，本周的最速點燈劇本需要在29日靠排名第2的中信兄弟隊贏球才能成立。

獅隊上周先對味全龍隊取得2勝，面對中信兄弟隊的3連戰以2敗起跑，昨天在高國慶的引退賽上以4：0留下勝利，避免遭到橫掃。

獅隊對兄弟、樂天桃猿、龍隊和台鋼雄鷹隊的淘汰魔術數字都已經點亮，唯獨排名第4的悍將因剩餘比賽場次較多，目前淘汰數字E17，若在剩下25場比賽全勝，仍有自力封王的機會，也因此讓獅隊還無法點燈。

獅隊的本周最速點燈途徑，明天展開的對猿隊2連戰必須取得2連勝，且29日悍將輸給兄弟，若依此劇本發展，獅隊將在29日點亮上半季封王魔術數字M15。

中信兄弟 樂天桃猿 魔術

延伸閱讀

中職／高國慶跨日引退 林威助影片現身期許傳承態度

中職／餅總變餅導 暖心編寫高國慶在最熟悉的一壘告別

中職／延後2小時高國慶引退賽開打 創最年長出賽紀錄

中職／大紀錄栽在1顆不營養滾地球 悍將投捕都認是安打

相關新聞

中職／獅隊還沒點燈卡在悍將 本周最速劇本要靠兄弟幫

統一獅隊上周取得3勝，上半季封王魔術數字依然沒亮，目前已對4隊點亮淘汰魔術數字，唯一卡在富邦悍將隊，成為獅隊目前還沒辦法...

中職／高國慶跨日引退 林威助影片現身期許傳承態度

統一獅隊「綠色坦克」高國慶走過20年生涯，昨天以45歲之齡正式卸下選手身分，在台南棒球場高掛球衣，感性述說棒球路上感謝的...

中職／餅總變餅導 暖心編寫高國慶在最熟悉的一壘告別

統一獅隊「大學長」高國慶正式告別賽場，選手生涯的最後一天，今天在台南棒球場9668名球迷面前打好打滿，5打席吞下3K，靠...

中職／挑戰無安打9局破功 陳仕朋落淚

中華職棒史上的大紀錄，昨天差點在台北大巨蛋上映，富邦悍將隊左投陳仕朋投完前8局，讓台鋼雄鷹隊一安難求，可惜挑戰無安打比賽...

中職／悍將中學主題日攻蛋 2天3.5萬人觀戰

台灣大哥大攜手富邦悍將隊舉辦「悍將中學主題日」，兩天在台北大巨蛋湧入3萬5千人觀戰，創主題日觀賽人數新高。將征戰巴黎奧運...

中職／悍將「萌萌PET隊」主題日 羊駝來新莊棒球場開球

富邦悍將隊「萌萌PET隊」6月1、2日在新莊棒球場登場，1日將由「財富女神」王宥忻帶著「萌獸」羊駝麥可、2日「人氣瑞士狼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。