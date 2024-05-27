中職／獅隊還沒點燈卡在悍將 本周最速劇本要靠兄弟幫

統一獅隊上周取得3勝，上半季封王魔術數字依然沒亮，目前已對4隊點亮淘汰魔術數字，唯一卡在富邦悍將隊，成為獅隊目前還沒辦法亮燈的關鍵，本周的最速點燈劇本需要在29日靠排名第2的中信兄弟隊贏球才能成立。

獅隊上周先對味全龍隊取得2勝，面對中信兄弟隊的3連戰以2敗起跑，昨天在高國慶的引退賽上以4：0留下勝利，避免遭到橫掃。

獅隊對兄弟、樂天桃猿、龍隊和台鋼雄鷹隊的淘汰魔術數字都已經點亮，唯獨排名第4的悍將因剩餘比賽場次較多，目前淘汰數字E17，若在剩下25場比賽全勝，仍有自力封王的機會，也因此讓獅隊還無法點燈。

獅隊的本周最速點燈途徑，明天展開的對猿隊2連戰必須取得2連勝，且29日悍將輸給兄弟，若依此劇本發展，獅隊將在29日點亮上半季封王魔術數字M15。