中職／高國慶跨日引退 林威助影片現身期許傳承態度

統一獅隊「綠色坦克」高國慶走過20年生涯，昨天以45歲之齡正式卸下選手身分，在台南棒球場高掛球衣，感性述說棒球路上感謝的人事物，身為「棒球癡」的他，對於告別賽場有許多不捨，看著還能在場上奮戰的學弟們，也不忘叮囑他們：「愛惜羽毛」、「珍惜有球打的日子」。

高國慶昨天恢復選手身分，隨獅隊打完人生最後一戰，賽後還有引退儀式登場。高國慶的中職初登場為2004年3月3日在新竹棒球場面對中信鯨隊，但第1個打席是在3月5日新莊棒球場才出現，當時面對的鯨隊投手為高建三、捕手為石金受，獅隊昨天在引退儀式找來高建三、石金受分別擔任投捕，引退打席復刻高國慶的生涯起點。

高國慶繞壘後將球棒、頭盔、球衣掛在架上，象徵卸下選手生涯，忍不住拍拍這些陪自己征戰20年的裝備，流露真性情的一面。

獅隊在3月為高國慶舉辦引退記者會，當時他就曾先「暴雷」，稱一色優是自己人生最重要的3位教練之一，至於其他兩位是誰？高國慶笑答，留到引退當天再說，昨天答案揭曉，就是林華韋和呂文生。

高國慶說在校4年，感受到林華韋真的很兇、很嚴格，到現在看到他還是很緊張，「老師常說學生就要有學生的樣子，球員也不例外，要守本分，品德勝於球技和成就，到現在都還銘記。」

至於呂總，高國慶回憶，他總是能在對的時間、對的位置用對的選手，「呂教練常對選手說順其自然就好，球隊的成績好壞，教練來負責就好。不得不說，呂教練的哲學真的是有一套。」有趣的是，對於一色優的感謝，除了他總在自己想要訓練時隨call隨到、對自己觀念有很大啟發外，還包括幫忙談戀愛，「謝謝他幫我翻譯，讓我可以和我老婆交往。」

高國慶在講到父母時留下最激動的淚水，也對太太暖心告白，他說：「好幾次因為球場表現不好，常把情緒帶回家，但妳總會在一旁等我心情平復時和我說說話，謝謝妳的容忍，我會努力改掉。」

獅隊為他準備祝福影片，從國中就認識高國慶的林威助也在其中現身，期許他在獅隊二軍教練的位置上傳承精神、態度、紀律，「有你的傳承，台灣的棒球會變得更好更強。」潘威倫希望他忘掉當年與完全比賽擦身的那個接球，認為更重要的是曾經一起拚戰的回憶；潘武雄則是希望他能教導出更多坦克，但是希望是「有機動性的小坦克」。

台南棒球場之戰昨天原訂下午5點開打，因雨延後將近3小時，比賽打完已經10點40分，再到高國慶引退儀式全程結束，時間跨過午夜12點，意外上演一場大長征。

【中央社台北27日電】

中職統一獅隊昨晚為高國慶舉辦引退賽，賽後的引退儀式上高國慶數度淚崩，尤其提到已過世父親時，淚謝在他遇到受傷時苦勸不要放棄，並正式宣告「我的球員生涯正式結束」。

45歲的高國慶去年季後確定卸下球員身分，並於今年轉任二軍首席教練。不過獅隊昨晚在台南棒球場為他舉辦引退賽，賽後引退儀式一路進行到「跨夜」。

在賽後引退儀式中，高國慶換上職棒生涯初期穿的4號球衣，在引退影片中看到已過世父親的身影忍不住淚崩。接著獅隊球團設計的「回到最初的原點」橋段，邀請到前中信鯨投捕高建三、石金受，重現2004年生涯第一個打席對決，最後繞壘一圈回到本壘。

高國慶在引退致詞時，特別感謝棒球生涯中的3名貴人，分別是台體大時期的老師林華韋、前獅隊體能教練一色優、還有前獅隊總教練「飛總」呂文生。

高國慶提到過世父親時又忍不住淚崩。他表示，在他高一時曾經因為腰傷、手傷，嚴重到影響生活作息，「在我要下定決心放棄打球時，在電話那頭你不斷勸我不要放棄，很慶幸我聽了你的勸導，才能在今天特別的時刻、有這麼多人見證下，向大家宣告，我的球員生涯正式結束。」

高國慶也感謝20年球員生涯裡一直在背後支持的球迷，「不管我們遇到什麼黑暗，不管我成績好不好、球隊戰績好不好，比賽時間一到就是有熟悉的面孔為我加油，有你們陪伴和場邊的吶喊，讓我一點都不孤單，真的覺得有你們我很幸福。」

高國慶也勉勵後輩及學弟，「在我球員生涯裡，有碰到很多不好的事件和回憶，相信大家也不想再讓類似事件重蹈覆徹，還是一樣要提醒大家愛惜羽毛，一起讓大環境愈來愈好，不要辜負上天、父母賜予你的天賦，好好珍惜有球打的日子。」

最後的祝福影片中，前中信兄弟總教練林威助驚喜透過影片獻上祝福。林威助說：「如今你要引退了，希望你繼續傳承精神、態度還有紀律。有你的傳承，台灣職棒、棒球會變得更好、更強。」