中職／挑戰無安打9局破功 陳仕朋落淚

中華職棒史上的大紀錄，昨天差點在台北大巨蛋上映，富邦悍將隊左投陳仕朋投完前8局，讓台鋼雄鷹隊一安難求，可惜挑戰無安打比賽在9局上破功，最終以8.1局好投收工，悍將終場2：0獲勝。

陳仕朋8局上解決首位打者魔鷹，讓雄鷹22上22下，接著保送杜家明，完全比賽破功，現場1萬6148名觀眾仍然送上熱烈掌聲。

他在第9局繼續上場挑戰大紀錄，被首名打者吳明鴻揮出內野安打，接著三振陳文杰後退場，以99球完成8.1局任務，獲本季第4勝。

陳仕朋坦言，目標就是挑戰無安打比賽，「中間就有注意到，覺得不甘心。」他說一直到比賽結束後，才深深感受到有多難，還需要一點運氣。

7.1局完全比賽、8局無安打比賽相繼破功後，陳仕朋向投手教練郭勇志表明繼續投球的決心，但教練團決定讓洋投富藍戈接手最後0.2局；陳仕朋退場時一時情緒上來哭了，總教練陳金鋒送上鼓勵的抱抱。

桃園球場樂天桃猿、味全龍隊之戰，猿隊洋投魔神樂先發7局失兩分，領軍5：4獲勝，開季至今6場先發投出5連勝，他說：「這是生涯數一數二的好紀錄，希望可以繼續維持。」

魔神樂用107球完成7局任務，被揮出3支安打、出現4次保送，也投出5次三振，唯一被龍隊得分是4局上保送劉基鴻後，被吉力吉撈．鞏冠轟出兩分砲，龍隊也終止跨場連續15局未得分；猿隊5局下追回1分，6局下攻下4分逆轉戰局。