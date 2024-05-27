中職／悍將中學主題日攻蛋 2天3.5萬人觀戰

台灣大哥大攜手富邦悍將隊舉辦「悍將中學主題日」，兩天在台北大巨蛋湧入3萬5千人觀戰，創主題日觀賽人數新高。將征戰巴黎奧運的台灣桌球一姐鄭怡靜穿上悍將99號球衣開球，除期許自己在今年巴黎奧運成績可以像最大的數字一樣，達到新的高峰，也祝福富邦悍將、富邦勇士隊可以長長「99」，保持亮眼成績。

鄭怡靜與台灣大個人用戶事業商務長林東閔共同擔任開球嘉賓，為主題日第2天熱血序幕，即使並非第一次開球，鄭怡靜賽前還是不忘先到場邊練習投球，並展現滿滿女力，初次踏進大巨蛋開球，也讓她熱血沸騰。

林東閔表示，很榮幸以悍將中學家長會「康樂股長」身分，邀請台灣大運動家族桌球國手鄭怡靜參與主題日，共同站上大巨蛋開球。

賽前舉辦悍將中學校草、校花選拔頒獎，林東閔頒發總價值破2萬元好禮獎項給得主，完成校草二連霸的李宗賢獲得台灣大電信獨賣的Google Pixel Watch2及MyVideo 365天豪華月租電子序號，5位校花得主則可以獲得GeForce NOW雲端遊戲服務鈦金方案月訂及加碼好禮，現場觀眾反應熱烈。

除了精采賽事，更由兩位金曲得主帶來重量級賽後演出，金曲原民歌王葛西瓦以濃厚且極具特色的嗓音，演唱全母語歌曲「過站不停」，以及葛式告白「我愛你沒有辦法」等歌曲；金曲歌后蔡健雅擔任壓軸，演唱「善良的我們」、「Letting Go」等歌曲，首首經典情歌擄獲全場的心，為周末主題日畫下完美句點。