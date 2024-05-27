聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將中學主題日攻蛋 2天3.5萬人觀戰

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
台灣大哥大悍將中學主題日第2天在台北大巨蛋持續熱鬧，台灣大個人用戶事業商務長林東閔（右二）與台灣大運動家族桌球國手鄭怡靜（中）一同為悍將加油。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大悍將中學主題日第2天在台北大巨蛋持續熱鬧，台灣大個人用戶事業商務長林東閔（右二）與台灣大運動家族桌球國手鄭怡靜（中）一同為悍將加油。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大攜手富邦悍將隊舉辦「悍將中學主題日」，兩天在台北大巨蛋湧入3萬5千人觀戰，創主題日觀賽人數新高。將征戰巴黎奧運的台灣桌球一姐鄭怡靜穿上悍將99號球衣開球，除期許自己在今年巴黎奧運成績可以像最大的數字一樣，達到新的高峰，也祝福富邦悍將、富邦勇士隊可以長長「99」，保持亮眼成績。

鄭怡靜與台灣大個人用戶事業商務長林東閔共同擔任開球嘉賓，為主題日第2天熱血序幕，即使並非第一次開球，鄭怡靜賽前還是不忘先到場邊練習投球，並展現滿滿女力，初次踏進大巨蛋開球，也讓她熱血沸騰。

林東閔表示，很榮幸以悍將中學家長會「康樂股長」身分，邀請台灣大運動家族桌球國手鄭怡靜參與主題日，共同站上大巨蛋開球。

賽前舉辦悍將中學校草、校花選拔頒獎，林東閔頒發總價值破2萬元好禮獎項給得主，完成校草二連霸的李宗賢獲得台灣大電信獨賣的Google Pixel Watch2及MyVideo 365天豪華月租電子序號，5位校花得主則可以獲得GeForce NOW雲端遊戲服務鈦金方案月訂及加碼好禮，現場觀眾反應熱烈。

除了精采賽事，更由兩位金曲得主帶來重量級賽後演出，金曲原民歌王葛西瓦以濃厚且極具特色的嗓音，演唱全母語歌曲「過站不停」，以及葛式告白「我愛你沒有辦法」等歌曲；金曲歌后蔡健雅擔任壓軸，演唱「善良的我們」、「Letting Go」等歌曲，首首經典情歌擄獲全場的心，為周末主題日畫下完美句點。

大巨蛋 富邦勇士 富邦悍將 巴黎奧運 李宗賢 鄭怡靜

延伸閱讀

中職／悍將攻蛋3場破5萬人、帶財5千萬 場均躍居聯盟第一

中職／鄭怡靜開球熱血沸騰 越投越帶勁「還想再投2顆」

中職／14946人！悍將「攻蛋」票房開紅盤 破球團史新高

桌球／WTT大滿貫賽 鄭怡靜無緣女單8強

相關新聞

中職／高國慶跨日引退 林威助影片現身期許傳承態度

統一獅隊「綠色坦克」高國慶走過20年生涯，昨天以45歲之齡正式卸下選手身分，在台南棒球場高掛球衣，感性述說棒球路上感謝的...

中職／餅總變餅導 暖心編寫高國慶在最熟悉的一壘告別

統一獅隊「大學長」高國慶正式告別賽場，選手生涯的最後一天，今天在台南棒球場9668名球迷面前打好打滿，5打席吞下3K，靠...

中職／挑戰無安打9局破功 陳仕朋落淚

中華職棒史上的大紀錄，昨天差點在台北大巨蛋上映，富邦悍將隊左投陳仕朋投完前8局，讓台鋼雄鷹隊一安難求，可惜挑戰無安打比賽...

中職／悍將中學主題日攻蛋 2天3.5萬人觀戰

台灣大哥大攜手富邦悍將隊舉辦「悍將中學主題日」，兩天在台北大巨蛋湧入3萬5千人觀戰，創主題日觀賽人數新高。將征戰巴黎奧運...

中職／想做台灣人？李多慧公開在台新家 還想騎摩托車上班

來台發展的中華職棒味全龍隊啦啦隊韓籍成員李多慧，於今天在個人YT頻道發表最新影片，是日前她宣布定居台北之後，開箱自己在台灣的新租房，她不僅個人打掃，還花時間採購不少用品且自己做菜，就是希望以後能邀請台

中職／延後2小時高國慶引退賽開打 創最年長出賽紀錄

中華職棒統一獅隊45歲老將高國慶本季轉任教練，今天在主場台南棒球場進行引退賽，雖然延後近2小時仍順利開打，高國慶擔任獅隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。