中職／餅總變餅導 暖心編寫高國慶在最熟悉的一壘告別

統一獅隊「大學長」高國慶正式告別賽場，選手生涯的最後一天，今天在台南棒球場9668名球迷面前打好打滿，5打席吞下3K，靠1支高飛犧牲打貢獻1分打點，獅隊終場以4：0完封中信兄弟隊。

高國慶在去年季後決定卸下選手身分，本季轉任二軍首席教練，獅隊在今天為他舉辦引退賽，重新登錄選手身分，今天以先發第一棒、指定打擊出賽，此舉也讓他以45歲233天成為史上最年長出賽選手，打破曾智偵45歲138天紀錄。

此戰因大雨延後近3小時才開打，雨勢澆不熄獅迷熱情，高國慶打滿全場，首打席遭到三振，獅隊第2局的攻勢先靠許哲晏的安打首開紀錄，於一、三壘有人時輪到高國慶打席，以高飛犧牲打進帳1分打點。

高國慶第3打席吞K，第4打席打向游擊方向的滾地球出局；獅隊打線情義相挺，8局下靠3支安打攻占滿壘，第9棒許哲晏選到保送先擠回1分，高國慶再一次站上打擊區，遭到呂彥青三振後，高國慶也知道這是自己生涯的最後打席，高舉打擊頭盔向現場球迷致意。

總教練林岳平巧心安排，兩出局後取消DH，改由高國慶上場接替一壘守備，生涯終點回到最熟悉的位置，他的情緒也漸漸高漲，面對獅迷吶喊他的名字，頻頻深呼吸努力忍住淚水，終結者陳韻文也適時牽制，給了高國慶在場上最後一次接球的機會。

獅隊此役還靠許哲晏4局下的陽春砲、生涯首轟進帳分數，一個人單場貢獻3分打點；投手群則由古林睿煬6局僅被敲出2安打、無失分好投領銜，裴瑞茲中繼2局、陳韻文第9局關門，聯手封鎖黃衫軍，避免在3連戰遭到橫掃。