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中職／想做台灣人？李多慧公開在台新家 還想騎摩托車上班
來台發展的中華職棒味全龍隊啦啦隊韓籍成員李多慧，於今天在個人YT頻道發表最新影片，是日前她宣布定居台北之後，開箱自己在台灣的新租房，她不僅個人打掃，還花時間採購不少用品且自己做菜，就是希望以後能邀請台灣的朋友來到她家做客。
李多慧在這支影片標題就說了，「我現在是台灣人了嗎..？以後一定要買房子！」顯然很認同住在台灣的生活，有意成為台灣的一分子，但最終不論如何，網友仍紛紛留言，「線上喬遷！恭喜恭喜」、「好可愛的女孩接地氣」、「恭喜多慧有自己的房子，感謝多慧選我們台灣住。」
最後李多慧也提及想在台灣做的事，就是「騎著摩托車上班！」
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