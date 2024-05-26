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中職／壘上有人才啟動的袖子 陳仕朋第8局才捲寫最晚紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳仕朋此役直到第8局才首度捲起袖子。記者陳正興／攝影
陳仕朋此役直到第8局才首度捲起袖子。記者陳正興／攝影

直到第8局才捲上去的袖子，正是今天陳仕朋絕佳狀況的最佳鐵證，今天面對台鋼雄鷹隊前7局未讓對手上壘，第8局才首度面對上壘者。對於第8局的保送出現，捕手戴培峰坦言感受得到他的在意，陳仕朋則歸咎於自己投得比較閃。

富邦悍將隊今天在陳仕朋好投帶領下，以2：0擊敗雄鷹，陳仕朋前7局未讓對手上壘，在第8局出現兩次保送，戴培峰認為並未因為體能下滑，「我覺得那局一開始還不錯，但看得出來他很在意那個保送。」他說當下有注意到陳仕朋有個動作，後面再兩顆壞球，「就上去和他講，比賽還是領先，不要因此亂掉。」

對於該局的保送，陳仕朋不認為是因體力下滑，而是自己確實投得比較閃一點，「只領先1分，剛好輪到有長打能力的選手。」

陳仕朋有投球時捲袖子的招牌動作，是在壘上有人時才會出現，此役成為他生涯最晚捲袖子的一戰，第8局才首度捲起衣袖。談到這個招牌動作的起源，他說一開始只是一個感覺，「振奮吧！拉袖子，覺得壘上有人時要更專注，後來只是變成一個習慣。」

陳仕朋先在第8局看完全比賽破功，第9局無安打比賽也沒了，看到投手教練郭勇志走上來，戴培峰知道會換，但他也知道陳仕朋不會想下去，「他每次都這樣，看他摀著嘴巴，我就知道他想投。」

台鋼雄鷹 戴培峰 陳仕朋

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