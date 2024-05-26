中職／延後2小時高國慶引退賽開打 創最年長出賽紀錄

中華職棒統一獅隊45歲老將高國慶本季轉任教練，今天在主場台南棒球場進行引退賽，雖然延後近2小時仍順利開打，高國慶擔任獅隊開路先鋒，成為中職史上最高齡出賽者。

「綠色坦克」高國慶在今年球季轉任二軍首席教練，結束20年職棒生涯，獅隊今天幫高國慶舉辦引退儀式及引退賽，於今天升上一軍，並先發擔任開路先鋒、指定打擊。雖然比賽因為下雨無法準時進行，開打時間從下午5時延到晚間7時45分，最後仍順利開打。

賽前儀式部分，獅隊球團邀請高國慶的母校美和中學棒球隊、啟蒙教練王恩鵬到現場，中信兄弟42歲老將周思齊也自己準備禮物送給高國慶，周思齊在今年球季結束之後，也即將要高掛球鞋。

開球儀式中，獅隊特別邀請高國慶從小一起長大或不同時期互相學習、競爭的選手到現場，包括楊騏嘉、李明進、林宗毅、陽東益、張志強、劉芙豪、黃龍義、徐余偉及王信民。開球儀式從右外野開始一路將球傳回一壘，再由高國慶的母親劉杉妹擔任開球投手，高國慶則為開球捕手。

高國慶此戰生涯首度先發打第1棒，以45歲又233天的年紀成為中職史上最高齡出賽球員（原紀錄為曾智偵45歲又138天）。高國慶在1局下首打席對上兄弟先發投手余謙，2好1壞時揮棒落空遭到三振；不過2局下一、三壘有人時，擊出高飛犧牲打，帶有1分打點。