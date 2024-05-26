快訊

未來一周全台有雨 「這天」雨勢最顯著、周五第2波鋒面再接力

國軍飛官年底確將面臨退伍潮 背後原因非賴總統一席話

因應疑似外籍遊客鬧事影片 日本京都八坂神社改「一規定」

中職／延後2小時高國慶引退賽開打 創最年長出賽紀錄

中央社／ 台北26日電
高國慶出賽。擷圖自畫面
高國慶出賽。擷圖自畫面

中華職棒統一獅隊45歲老將高國慶本季轉任教練，今天在主場台南棒球場進行引退賽，雖然延後近2小時仍順利開打，高國慶擔任獅隊開路先鋒，成為中職史上最高齡出賽者。

「綠色坦克」高國慶在今年球季轉任二軍首席教練，結束20年職棒生涯，獅隊今天幫高國慶舉辦引退儀式及引退賽，於今天升上一軍，並先發擔任開路先鋒、指定打擊。雖然比賽因為下雨無法準時進行，開打時間從下午5時延到晚間7時45分，最後仍順利開打。

賽前儀式部分，獅隊球團邀請高國慶的母校美和中學棒球隊、啟蒙教練王恩鵬到現場，中信兄弟42歲老將周思齊也自己準備禮物送給高國慶，周思齊在今年球季結束之後，也即將要高掛球鞋。

開球儀式中，獅隊特別邀請高國慶從小一起長大或不同時期互相學習、競爭的選手到現場，包括楊騏嘉、李明進、林宗毅、陽東益、張志強、劉芙豪、黃龍義、徐余偉及王信民。開球儀式從右外野開始一路將球傳回一壘，再由高國慶的母親劉杉妹擔任開球投手，高國慶則為開球捕手。

高國慶此戰生涯首度先發打第1棒，以45歲又233天的年紀成為中職史上最高齡出賽球員（原紀錄為曾智偵45歲又138天）。高國慶在1局下首打席對上兄弟先發投手余謙，2好1壞時揮棒落空遭到三振；不過2局下一、三壘有人時，擊出高飛犧牲打，帶有1分打點。

中職 周思齊 高國慶

延伸閱讀

中職／陳念琴開球背號藏奧運期許 認識葉子霆、高國慶

中職／獅隊除役黃勇傳 註冊高國慶備戰引退賽

中職／道別學長！兄弟周思齊、獅隊高國慶親口說再見

中職開季倒數／引退潮襲來 舊6隊時代選手駛近終點站

相關新聞

中職／無安打Ｍ3破功…陳仕朋8.1局好投 悍將剪斷雄鷹翅膀

中華職棒史上的大紀錄，今天差點在台北大巨蛋上映，富邦悍將隊左投陳仕朋投完前8局，還讓台鋼雄鷹隊的安打數掛蛋，挑戰無安打比...

中職／大紀錄栽在1顆不營養滾地球 悍將投捕都認是安打

目標是無安打比賽，卻栽在一支不營養的內野安打，等待大螢幕「放榜」時間，投捕心裡其實已有答案，陳仕朋坦言：「傳準應該也是s...

中職／陳仕朋撒嬌不動搖換投不艱難 鋒總看他哭先抱緊處理

7.1局完全比賽、8局無安打比賽相繼破功後，富邦悍將隊教練團想要要換下陳仕朋有多難？捕手戴培峰爆料，陳仕朋當下向投手教練...

中職／悍將攻蛋3場破5萬人、帶財5千萬 場均躍居聯盟第一

富邦悍將隊「校外教學」3天，在台北大巨蛋票房、商品銷售都開出紅盤，今天系列賽最終戰再開出1萬6148人佳績，3天商品銷售...

中職／龍隊突然得不了分 葉君璋說球員腦筋有點亂了

味全龍隊陷入得分低潮，最近6場比賽加起來只得11分，其中4戰不是掛零就是最多只得2分，讓總教練葉君璋傷透腦筋，他說：「大...

棒球／不存在的學校…美大學吊點滴晉8強 王牌投手是名將之後

電影般的劇情，正在現實中上映。隸屬NCAA男子棒球三級的伯明罕南部學院（Birmingham-Southern Coll...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。