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中職／半年內兩次打到頭 林立重返一軍感謝猿迷掌聲

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
林立重返一軍首戰4打數2安打，幫助猿隊獲勝。圖／樂天桃猿隊提供
林立重返一軍首戰4打數2安打，幫助猿隊獲勝。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊內野手林立相隔47天重返一軍，今天在桃園球場對味全龍隊之戰1局下站上打擊區時，現場猿迷爆出熱烈掌聲，他當然聽得一清二楚，也很開心打出好表現。

林立在4月9日對台鋼雄鷹隊之戰意外受傷，被王柏融擊出的不規則彈跳球打到頭，隔天降到二軍，等了超過一個半月終於重返前線。

猿隊今天以5：4擊敗龍隊，3連戰搶下兩勝，上半季勝率也回到5成，以18勝18敗暫居第3，猿隊總教練古久保健二認為他的戰力、領導能力都可幫助球隊。

林立4打數2安打、被三振1次，6局下第2安後再演出盜壘成功，帶動全隊攻勢，進帳4分逆轉戰局，他說：「等了47天很辛苦，不管如何，事情已經發生了，要怎麼解決才是重點。」

林立坦言半年內第2次被打到頭，確實影響很大，休47天未在一軍也是生涯最久，還好有好表現回饋球迷，也幫助球隊贏球。

桃園球場今天湧進7055名球迷，看著猿隊連續兩天打敗龍隊，林立說：「盡量做好該做的事，感謝他們為我們加油。」

台鋼雄鷹 林立 樂天桃猿

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