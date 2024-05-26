中職／締造生涯數一數二好紀錄 魔神樂希望繼續強投

樂天桃猿隊洋投魔神樂今天先發7局失兩分，領軍5：4擊敗味全龍隊，開季至今6場先發投出5連勝，他說：「這是生涯數一數二的好紀錄，希望可以繼續維持。」

魔神樂今天用107球完成7局任務，被揮出3支安打、出現4次保送，也投出5次三振，唯一被龍隊得分是4局上保送劉基鴻後，被吉力吉撈．鞏冠轟出兩分砲，龍隊也終止跨場連續15局未得分。

猿隊總教練古久保健二表示，魔神樂一開始「身體重重的」，看他的表情有問題，感覺應是疲勞。

魔神樂不否認這點，認為和前一戰相較，確實有點疲憊，但登板投球就是做好該做的事，自信心很重要，也感謝隊友火力支援。

至於4局上挨轟，一度處於0：2落後，魔神樂說：「當時就是專注場上，試著壓低失分。」