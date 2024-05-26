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中職／大紀錄栽在1顆不營養滾地球 悍將投捕都認是安打

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳仕朋第9局被換下，無緣挑戰完封勝。記者陳正興／攝影
陳仕朋第9局被換下，無緣挑戰完封勝。記者陳正興／攝影

目標是無安打比賽，卻栽在一支不營養的內野安打，等待大螢幕「放榜」時間，投捕心裡其實已有答案，陳仕朋坦言：「傳準應該也是safe」，戴培峰說：「我當下看，也覺得是安打成分高。」

富邦悍將隊今天以2：0擊敗台鋼雄鷹隊，陳仕朋繳出一場超級好投，前7.1局仍是完全比賽、前8局仍是無安打比賽，大紀錄卻在9局上第一位打者破功，吳明鴻打向三壘方向，董子恩接球後傳一壘來不及抓下這個出局數。

全場屏息等待大螢幕，最終在雄鷹的安打欄點亮「1」，現場無限嘆息。等待紀錄組思考期間想些什麼？陳仕朋說：「隨緣啦！傳準應該也是safe，其實那球打出去，自己就知道有可能是安打，人家打得巧。」

戴培峰透露，自己當下看也覺得是安打成分高，「但因為有一個彈跳，想說有沒有可能是失誤。」但他也補充，這樣對野手也不盡公平，主要還是因為是不扎實的安打，所以會覺得比較可惜，「如果是打得扎實，也就認了。」

戴培峰 陳仕朋

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