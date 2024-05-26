中職／陳仕朋撒嬌不動搖換投不艱難 鋒總看他哭先抱緊處理

7.1局完全比賽、8局無安打比賽相繼破功後，富邦悍將隊教練團想要要換下陳仕朋有多難？捕手戴培峰爆料，陳仕朋當下向投手教練郭勇志撒嬌：「我不要！我要投！」仍拗不過換投，退場時一時情緒上來哭了，總教練陳金鋒送上鼓勵的抱抱。

悍將今天以2：0擊敗台鋼雄鷹隊，陳仕朋前7局投完僅用69球，超省的用球數為自己拚紀錄鋪好紅毯，第8局解決首位打者魔鷹、22上22下後，面對杜家明投出四壞球保送，完全比賽先破功。

8局投完，陳仕朋仍未讓雄鷹敲出安打，第9局繼續上場挑戰大紀錄，結果吳明鴻打向三壘方向，董子恩攔下這球後傳一壘抓不到這個出局數，全場屏息等待大螢幕，最終在雄鷹的安打欄點亮「1」，現場無限嘆息。

悍將在他面對陳文杰飆K後喊出暫停，決定換投，陳金鋒說：「（換投）艱難是還好，主要是他的目標是無安打比賽，被打不營養的安打，心情一定會受到一點影響，也快100顆了，也有和捕手討論，確實球的品質開始沒那麼好。」

陳仕朋坦言，目標就是挑戰無安打比賽，「中間就有注意到，覺得不甘心。」他說一直到比賽結束後，才深深感受到有多難，還需要一點運氣。

看到陳仕朋的眼淚，陳金鋒理解他的情緒，「他也盡力了，他的心裡一定比誰都難過。」他說抱抱當下並未多說什麼，「這種狀況就不用說什麼了，就是給他一些鼓勵和支持。」