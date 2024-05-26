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中職／魔神樂屠龍締造開季5連勝 朱育賢兩分砲打下江山

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
魔神樂優質先發屠龍，開季5連勝。圖／樂天桃猿隊提供
魔神樂優質先發屠龍，開季5連勝。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊洋投魔神樂開季至今維持不敗之身，今天在桃園球場對味全龍隊之戰先發7局失兩分，優質表現領軍猿隊5：4獲勝，他也投出開季5連勝，獲選單場MVP。

魔神樂4月19日初登板屠龍，接下來一路順暢，本季6場先發拿下5勝，今天用107球完成7局任務，被揮出3支安打、出現4次保送，也投出5次三振，失兩分都是自責分，賽後防禦率1.93。

兩隊前3局都未得分，龍隊4局上展開攻勢，劉基鴻靠保送上壘，接著吉力吉撈．鞏冠轟出右外野兩分砲，本季第8轟出爐，龍隊終止跨場連續15局未得分。

猿隊直到5局下才有攻勢，林泓育先揮出安打，再靠廖健富犧牲短打、龍隊內野失誤、張閔勛安打扳回一城，追成1：2。

龍隊先發投手郭郁政投5局失1分退場，6局下呂詠臻登板，猿隊攻勢再起，林立揮出安打，朱育賢轟出右外野兩分砲，本季第5轟幫助球隊超前比數。

猿隊打出氣勢，廖健富再揮安打，龍隊換上第3任投手羅華韋，又讓梁家榮揮出二壘打、張閔勛安打，猿隊再得兩分以5：2領先。

龍隊8局上靠劉俊緯、劉基鴻先後揮出二壘打追回1分，9局上再下一城，終場仍以1分之差落敗，戰績掉到18勝21敗，猿隊2連勝後18勝18敗，重返5成勝率。

朱育賢6局下轟出右外野兩分砲，成為勝利全壘打。圖／樂天桃猿隊提供
朱育賢6局下轟出右外野兩分砲，成為勝利全壘打。圖／樂天桃猿隊提供

劉基鴻 廖健富

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