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中職／無安打Ｍ3破功…陳仕朋8.1局好投 悍將剪斷雄鷹翅膀

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊投手陳仕朋。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊投手陳仕朋。記者陳正興／攝影

中華職棒史上的大紀錄，今天差點在台北大巨蛋上映，富邦悍將隊左投陳仕朋投完前8局，還讓台鋼雄鷹隊的安打數掛蛋，挑戰無安打比賽在9局上破功，吳明鴻跑出內野安打，陳仕朋最終以8.1局好投收工，悍將終場仍以2：0贏球。

陳仕朋前7局投完僅用69球，超省的用球數為自己拚紀錄鋪好紅毯，第8局解決首位打者魔鷹、22上22下後，面對杜家明投出四壞球保送，完全比賽破功，大巨蛋超過1萬6000名觀眾仍為他送上掌聲。

雄鷹出現第一位上壘者，隨即換上陳飛霖代跑，陳仕朋先牽制抓到出局數，再對張肇元投出保送，面對代打藍寅倫飆出三振。

陳仕朋第9局繼續上場挑戰大紀錄，吳明鴻打向三壘方向，董子恩攔下這球後傳一壘抓不到這個出局數，全場屏息等待大螢幕，最終在雄鷹的安打欄點亮「1」，現場無限嘆息。

陳仕朋面對陳文杰飆K後，悍將決定換投，未讓他繼續挑戰完封勝，富藍戈接掌戰局，危機中為勝利關上大門。陳仕朋最終以99球先發8.1局，被敲1安打、無失分，送出8次三振，取得本季第4勝。

雄鷹由陳宇宏先發5.1局失1分，悍將的分數出現在第2局，由首位打者張進德揮出生涯首支三壘打，申皓瑋以高飛犧牲打建功；悍將在8局下出現另一波攻勢，2安打、1保送攻占滿壘後，王正棠的高飛犧牲打追加保險分。

富邦悍將隊投手陳仕朋退場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊投手陳仕朋退場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊投手陳仕朋。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊投手陳仕朋。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹 陳仕朋

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