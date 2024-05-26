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中職／黃群心理成熟度高牛棚倚重 春訓一場比賽是轉折點

中央社／ 台北26日電
黃群。台鋼雄鷹提供
黃群。台鋼雄鷹提供

中職台鋼雄鷹隊投手黃群成牛棚倚重戰力，投手教練蕭任汶透露轉折，春訓自辦賽時曾被打爆，有所警惕不能掉以輕心，也點出黃群心理成熟度高，把關後援可和雷公輪替。

黃群今年在牛棚投出信心，4月9日後援出賽穩守奪下中職生涯首勝，5月12日後援登板，率隊延長賽搶勝，再奪下個人本季第2勝，今天賽前一軍16場出賽，戰績2勝3次中繼成功，防禦率1.10，並列雄鷹隊投手群最多勝。

雄鷹隊投手教練蕭任汶透露，黃群在春訓時有場出賽，可能稍微有點輕敵，表現不好被打爆，那場比賽成為轉折，讓黃群有所警惕，場上不能興奮過頭，也懂得控制情緒，隨時處於備戰狀態。

蕭任汶提到，黃群雖然選秀順位不是在前段（2023年第8輪入選），但控球好、心理成熟度高，目前球隊終結者是雷公（Reymin Guduan），但如果有連續出賽情況，跟雷公輪替的人選就會是黃群。

黃群表示，記得春訓自辦賽投0.1局失3分表現不理想，那場比賽過後也有所警惕，不能掉以輕心。他自評偶爾會「卡帶」，突然不知道怎麼對付打者，教練也提醒要改變，鼓勵他每個新人都不可能從一開始就會好，都會受到震撼教育。

中職 台鋼雄鷹 牛棚

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