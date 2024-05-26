中職／悍將攻蛋3場破5萬人、帶財5千萬 場均躍居聯盟第一

富邦悍將隊「校外教學」3天，在台北大巨蛋票房、商品銷售都開出紅盤，今天系列賽最終戰再開出1萬6148人佳績，3天商品銷售破5000萬元，寫下球團史上最高紀錄。

悍將今年原版賽程60場主場都在大本營新莊棒球場，後來與新北市政府、大巨蛋場館方成功協調，將本周末3連戰改到台北大巨蛋，年度重磅主題日「悍將中學」首度搬到室內，不受天候影響，票房也開出亮眼數字。

悍將三天賽季累計吸引5萬682人入場觀賽，球團史上單日、主題系列戰最高進場人數都刷新紀錄。

本次主題日相關系列商品同樣受到球迷支持，包含系列戰紀念比賽用球、紀念衫以外，還售出近千件悍將球衣、球帽等服飾商品，還有球迷特別提早超過10小時到場排隊，就為了搶購Fubon Angels立牌、相機背帶與應援毛巾。球團表示，本次票房與商品收入合計約5000萬元，為球團史上最高紀錄。

悍將在這波3連戰加持下，本季17場主場場均達到8252人，超越中信兄弟隊的8076人。

本季台北大巨蛋各隊主場系列賽票房 味全龍（2場，3/30-3/31）48776人 中信兄弟（2場，4/3-4/4）44014人 樂天桃猿（3場，4/5-4/7）39401人 富邦悍將（3場，5/24-5/26）50682人