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中職／肯定林振瑋有火球本錢 葉君璋：重點是要投得準

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
味全龍隊總教練葉君璋認為林振瑋擁有絕佳條件，重點是要投得準。圖／味全龍隊提供
味全龍隊總教練葉君璋認為林振瑋擁有絕佳條件，重點是要投得準。圖／味全龍隊提供

效力紅雀隊1A的22歲投手林振瑋，今天飆出101英里（約162.5公里）速球，寫下台灣投手最快球速紀錄，味全龍隊總教練葉君璋談到此事，形容「林振瑋真的有這個條件」。

林振瑋成為台灣棒壇史上頭號「火球男」，葉君璋表示，身體素質不是單一因素，如果協調性不好就容易受傷，要有一定條件基礎，訓練起來就會更好。

葉君璋認為，林振瑋的身高是優勢（201公分），條件真的不錯，重點是要投得準；紅雀現在先以先發投手培養他，到了下個階段也有可能不會如此，會再重新分配任務，但他的球速夠快，確實是很大優勢。

中職球速最快的本土投手包括曾峻岳158公里，徐若熙、古林睿煬157公里，葉君璋特別指出，徐若熙、古林睿煬是先發投手，就算球速再快，多一、兩公里也是意義不大，反而會升高風險。

葉總表示，兩人如果只投1局，搞不好投到160公里都沒問題，曾峻岳是後援投手，相對可以盡情發揮，有機會飆出更快球速。

林振瑋 球速 葉君璋

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