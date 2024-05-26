中職／李宗賢校草2連霸 FA選出5校花李雅英稱霸甜美系

富邦悍將隊年度重磅主題日「悍將中學」本周末在台北大巨蛋登場，今天放榜校花、校草票選結果，古早味游擊手王勝偉無緣成為史上最高齡校草，李宗賢靠現場票加持，最終完成二連霸。

王勝偉誤打誤撞以40歲之齡參賽，已破七屆以來最高齡參選者紀錄，雖在網路投票選情領跑，但最終無緣成為最高齡當選者。

王勝偉感謝球迷支持，「謝謝球迷，雖然很多人都虧我是要選校長、校董、校工還主任，但還是投給我。」被問到競選校草的優勢，他笑答自己的優勢就是帥加上幽默，本人和照片有很大差異，「見到本人的都說本人很帥，照片就加分，但本人是帥到不行。」

李宗賢在現場票取得優勢，總票數以些微差距領先王勝偉，最終完成「悍將中學」校草二連霸。

由Fubon Angels參與的校花競選，分別選出甜美系李雅英、才藝系潔米、開朗系慈妹、氣質系李晧禎、俏皮系安娜。 李宗賢完成「悍將中學」校草二連霸。記者陳正興／攝影 李宗賢完成「悍將中學」校草二連霸。記者陳正興／攝影

李雅英(中)。記者陳正興／攝影