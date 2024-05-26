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中職／鄭怡靜開球熱血沸騰 越投越帶勁「還想再投2顆」
台灣桌球一姊鄭怡靜今天為富邦悍將隊「悍將中學」主題日開球，投完還意猶未盡，笑答；「還想再投兩顆。」對於悍將球星，最有印象的是曾是國際賽中華隊當家四棒的陳金鋒。
鄭怡靜曾在2021年為中信兄弟隊開球，選穿91號黃衫，這回造訪大巨蛋為悍將擔任開球嘉賓，穿上99號球衣，她解釋是取「希望長長久久有好成績」的寓意。
悍將陣中最欣賞的球星，鄭怡靜點名總教練陳金鋒，「非常欣賞鋒哥，他的第四棒太強！」再度踏進中職賽場開球，鄭怡靜說這次不一樣的是因為是「悍將中學」主題日，看到很多球迷穿制服進場，感覺非常有趣。
在大巨蛋開球也是截然不同的體驗，鄭怡靜說：「第一次走進大巨蛋，剛到就很興奮，走進去很緊張，看到很多球迷到場，看到球員蓄勢待發，自己也跟著熱血沸騰。」
她透露，這陣子為了準備開球，會在訓練結束後拿網球練投。上回在投手丘上開球，這回在投手丘前一大步，原因出在哪裡？她笑說：「我（投手丘）OK啊！沒人引導我過去。」她開球完還意猶未盡，「剛剛投完，還想再投兩顆。」
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