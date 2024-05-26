中職／林立等47天重返一軍 古久保：戰力、領導能力都有幫助

樂天桃猿隊內野手林立4月9日對台鋼雄鷹隊之戰意外受傷，降到二軍休息、調整，相隔47天後終於重返一軍，今天在桃園球場對味全龍隊之戰擔任先發3棒二壘手。

林立本季只在一軍出賽7場，合計30個打席，4月9日被王柏融擊出的不規則彈跳球打中頭，隔天降下二軍，5天前開始在二軍出賽，今天龍猿3連戰最後一戰重返前線。

猿隊總教練古久保健二表示，林立昨天打完二軍比賽，和他仔細討論後，身體沒有問題，今天可以回到一軍，戰力、領導能力都可幫助球隊。

古久保強調，林立已經一段時間未在一軍比賽，不管結果如何，就是好好享受比賽。

另外，林子偉20日因肘傷降到二軍，古久保認為他的身體狀況好轉，會先在二軍調整和比賽，下周再評估是否可以回到一軍。