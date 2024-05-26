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中職／王尉永入團「尉曾戈」成牛棚重要戰力 盼放大優勢

中央社／ 台北26日電
富邦悍將隊王尉永。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王尉永。圖／富邦悍將隊提供

中職富邦悍將投手王尉永本季成為球隊牛棚倚重戰力，與曾峻岳、富藍戈組成「尉曾戈」 團體，他笑說球迷很有創意，今年透過運科輔助訓練，增加變速球運用，想辦法放大優勢。

中華職棒富邦悍將投手王尉永2021年球季整季50場後援出賽，戰績3勝2敗、14次中繼成功2次救援成功，防禦率2.80，是球隊倚重的牛棚投手戰力，但2022年10月因為骨刺開刀，自評去年調整沒有到位，身體控制不好，備戰今年球季，特別有尋求運動科學訓練輔助。

王尉永表示，透過運動科學課程可了解缺少什麼東西、哪裡需要修正，投球需要全身力量連貫，從下半身到出手，之前的投球方式可能會造成身體壓力比較大，透過輔助找出更好的方式，全身連貫修正出手點。

王尉永目前為止本季20場出賽，戰績1勝11次中繼成功，防禦率1.35，投出23次三振；王尉永提到，前幾年一直想要追求三振，但後來因為受傷有點低落，只能尋找別的方式解決打者，今年身體狀況恢復不錯，慢慢找回好的感覺，中繼後援要想壓制打者，三振仍是最好的選項。

球迷有創意幫悍將牛棚勝利組投手想「團名」，取王尉永、曾峻岳、富藍戈（Enderson Franco）名字有「王岳富」、「尉曾戈」 。王尉永笑說，更早之前記得也被放入「范永皮刀」組合，當時的後援投手組合是范玉禹、王尉永、林羿豪（老皮）和陳鴻文（小飛刀）。

王尉永表示，「范永皮刀」當時大家球速滿平均的，但現在「尉曾戈」組合，自己可能算是「軟投」，球速沒有另外2名投手快。他也提到，球速快是他們的優勢，自己的優勢是控球、變化球品質，近年有摸索變速球，今年在牛棚教練林正豐協助下也有投出來，要想辦法放大優勢。

牛棚 球速

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