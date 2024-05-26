中職／龍隊突然得不了分 葉君璋說球員腦筋有點亂了

味全龍隊陷入得分低潮，最近6場比賽加起來只得11分，其中4戰不是掛零就是最多只得2分，讓總教練葉君璋傷透腦筋，他說：「大家都想變得更好，基本概念有些跑掉了，唯一沒想到就是投手投出來的球沒看到。」

龍隊近6戰2勝4敗，前天對樂天桃猿隊之戰攻下5分，意謂另5戰加起來只得6分，讓投手群壓力很大，葉君璋還在尋找解決之道。

龍隊目前出賽38場，戰績18勝20敗在6隊排名第4，葉君璋今天對猿隊賽前談到打擊不振一事，有點苦笑說：「已經調整快40場了。」

面對最近得分困難的情況，葉君璋坦言永遠都得一、兩分，「這有很多因素，大家腦筋有點亂，好的、不好的想太多了，覺得自己應該更有責任感。」

龍隊去年奪下回歸中職首座總冠軍，也是隊史第5冠，葉君璋表示，有加薪的球員變得更有責任感，帶給自己不少壓力，現在「回歸基本」最重要。