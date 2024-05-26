中職／陳暐皓「眼神態度不同了」 扛住壓力穩守奪第2勝

中職台鋼雄鷹隊投手陳暐皓昨天中繼登板、奪下個人本季第2勝，投手教練蕭任汶有感受到陳暐皓「眼神態度不一樣了」，控球、球路搭配做得好，昨天平手局面扛住壓力很不容易。

投手陳暐皓到雄鷹隊後獲得舞台、也慢慢投出自信，昨天與富邦悍將隊交手，7局下平手時登板中繼，依序投出三振，讓打者敲出二壘方向滾地球、左外野方向飛球出局，讓對手3上3下，球隊8局上搶下超前分終場以3比2奪勝，陳暐皓是勝投。

雄鷹隊投手教練蕭任汶表示，開季前就有跟陣中的投手群說，本季投手一、二軍升降頻繁是正常，不用覺得丟臉，也表示投手失分多還有教練幫忙擋子彈，陳暐皓上一軍後，感覺心態跟之前完全不一樣，眼神和態度完全不同，無論比數局面、上場就是全力以赴。

蕭任汶提到，陳暐皓很認真在看情蒐資料，面對戰況心裡就會有底，總教練洪一中也對陳暐皓的球種給予肯定，直球、大曲球快慢搭配很靈活，控球也有到位，昨天面對平手局面可以扛著壓力穩守，代表已經克服了，很不簡單。

雄鷹隊目前投手群最多勝就是2勝，小野寺賢人、哈瑪星（Nick Margevicius）是先發投手，陳暐皓和黃群都是中繼投手。蕭任汶也開玩笑說，過去當選手時最喜歡中繼投平手局面，只要可以守住就有機會拿下勝投。