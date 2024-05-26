中職／悍將痛失最穩打者 辛元旭右肩動刀預計缺陣9個月

富邦悍將隊辛元旭4月底因右肩撞到壘包成為傷兵，今天球團進一步透露後續傷情，辛元旭因肩關節唇撕裂及軟骨損傷，已在評估後於5月下旬進行肩關節唇修補手術治療，預計需要9個月復原時間。

辛元旭為悍將本季開季狀況最穩定的打者之一，出賽16場，54打數敲出18安打，打擊率3成33，一度攻進打擊榜，但在4月28日與味全龍隊一戰在牽制回壘時右肩撞上壘包傷退，隨後診斷為右肩脫臼。

今天賽前被問到辛元旭傷勢復原進度，總教練陳金鋒坦言還需要一段時間，「如果辛胖在，攻擊重心確實會有不一樣，少了一個現在相對來說最穩定的打者。」儘管現在在三壘也有董子恩表現亮眼，但陳金鋒指出，若辛元旭在，也有其他守位可以運用。

球團表示，辛元旭退場休息時初步評估肩關節半脫位，後續就醫影像檢查確認肩關節唇撕裂及軟骨損傷，綜合醫師評估及判斷建議，已於5月下旬完成肩關節唇修補手術治療，術後近期需休養恢復及定期回診追蹤，後續投入復健訓練，預計約需9個月左右時間。