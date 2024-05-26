中職／董子恩全聯盟最難被三振 鋒總：每個角落都打得到

富邦悍將隊本季在三壘陸續打出亮點，董子恩埋伏8棒連4場雙安，儘管長打能力不算突出，但擊球能力強，總教練陳金鋒也提到，「現在他最好的就是每個角落的球都能打到，這是他的長處，他也做得很好。」

辛元旭右肩受傷後，董子恩接下三壘防區，至昨天已經連續15場擔任先發三壘手，近期連續5場有安打、連續4場雙安，打擊表現亮眼。

陳金鋒指出，董子恩的成長與「時間」有關，「剛進來時18歲，力量還沒那麼大，經過兩年在二軍累積，現在擊球的穩定度、擊到球的速度會提升，這些都需要身體累積比賽經驗、體能，去適應一年120場比賽。」

董子恩本季至今平均28打席才被三振1次，打席三振比為全聯盟第一，陳金鋒表示，「他本來就是擊球能力強的選手，他的長打能力沒有那麼好，但擊球能力好，現在他最好的就是每個角落的球都能打到，這是他的長處，他也做得很好。」

陳金鋒指出，董子恩現在才20歲（21歲），經過幾年，假設他的力量持續增長，若擊球率仍要維持在高檔，可能就會慢慢蛻變成其他型態的打者。談到長打能力，媒體進一步提及他前天差點打出全壘打，鋒總金句回應：「沒有過都還好。」