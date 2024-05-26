快訊

民眾黨兩個太陽之爭再起？ 黃國昌主導519、國會聲量飆

中俄聯合聲明藏圖們江經濟戰略價值為何日本頭大了？

吃不完的飯隔日再吃？專家提醒加熱剩飯當心3原因易滋生病菌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／不存在的學校…美大學吊點滴晉8強 王牌投手是名將之後

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
即將廢校的NCAA男子棒球三級伯明罕南部學院，正在上演宛如電影情節的動人故事。 路透社
即將廢校的NCAA男子棒球三級伯明罕南部學院，正在上演宛如電影情節的動人故事。 路透社

電影般的劇情，正在現實中上映。隸屬NCAA男子棒球三級的伯明罕南部學院（Birmingham-Southern College），學校即將在5月底廢校，但棒球隊闖進最後八強，大學世界大賽（College World Series）展開的那一天，正好也是廢校日，選手們將為已經不存在的學校出賽。

伯明罕南部學院成立於1918年，目前約有1300名學生，校方在今年3月26日宣布因財務困難，已無資源繼續維持，將在5月底關閉學校，這段時間仍會維持包括體育校隊在內的正常運作。

當時伯明罕南部學院棒球隊的戰績13勝10敗，隨著例行賽落幕結束賽季的可能性高，但就在公布廢校的那一天開始，他們打下14勝2敗、一度取得9連勝，挺進季後賽。

伯明罕南部學院先通過第一階段考驗，第二階段面對丹尼森大學（Denison University），今天進行系列賽第2戰，9名選手因食物中毒所苦，其中1人被救護車警急送醫，半數選手在比賽途中還在場邊吊點滴，最終竟以7：6贏球，在3戰2勝制系列賽出線，確定挺進最後8強，球隊官方社群感性寫下：「學校可能即將關閉，但他們的故事還在繼續書寫。」

大學世界大賽將於美國時間5月31日展開，從6月開始，伯明罕南部學院將代表一所已經不存在的學校出賽，他們的故事已經吸引許多電視節目、紀錄片製作人注意，向球隊申請拍攝，也獲得准許以鏡頭記錄下接下來的季後賽之旅。

教練魏斯伯格（Jan Weisberg）表示，「通常大家會認為這會對選手造成分心，但如果選手在這段時間已經可以應對廢校帶來的紛擾，沒有道理這會是問題。」

每一部棒球劇集中，總有核心角色的存在，而伯明罕南部學院不乏這樣的人物，主力投手德瑞克．拉洛許（Drake LaRoche）的父親是有12年大聯盟資歷的亞當．拉洛許（Adam LaRoche），而亞當．拉洛許在2016年春訓時無預警宣布退役的原因，就與德瑞克有關。

此事件在當年曾引起不小的話題，當時35歲亞當．拉洛許因不滿白襪隊總經理威廉斯（Ken Williams）要求他少帶兒子到休息室，一氣之下決定直接退休，放棄該年年薪1300萬美元，當時有不少球隊、球員都表態力挺，白襪選手甚至一度揚言罷賽抵制。

世界大賽 棒球 白襪

延伸閱讀

離D-day越來越近？陸演習變攻台難度大 學者：美中打架、台灣被踹

籃球／NCAA打破百年傳統 大學將支付薪水給學生運動員

讀大學不值得？最新調查揭學位重要性降低 近30％美國人不願背學貸

浪浪獲頒榮譽博士學位！大學聽課呼嚕風雨無阻 校方列「貓生4大智慧」超勵志

相關新聞

棒球／不存在的學校…美大學吊點滴晉8強 王牌投手是名將之後

電影般的劇情，正在現實中上映。隸屬NCAA男子棒球三級的伯明罕南部學院（Birmingham-Southern Coll...

中職／痛並快樂著…戴培峰的再見觸身 來自王勝偉叮嚀

「培峰！要是觸身球來，你不能閃！」王勝偉昨天在戴培峰上去打擊前耳提面命，戴培峰心想：「不太可能吧。」結果劇本真的這麼寫，...

中職／王勝偉千次雙殺守備游擊第一人 看好江坤宇挑戰

富邦悍將隊王勝偉昨晚在台北大巨蛋締造生涯第1000次雙殺守備，是中職史上第一位達成這項里程碑的游擊手，他要感謝的對象包含...

中職／悍將後防失血 票房仍有斬獲

富邦悍將救援投手連兩天在8局上潰堤，曾峻岳前天掉2分還能逆轉，但昨天換富藍戈遭到藍寅倫狙擊，被打回超前分，台鋼雄鷹隊這次...

中職／藍寅倫握短棒擊退富藍戈 洪總點出關鍵在前一球

台鋼雄鷹隊連兩天攻破富邦悍將隊後防，今天沒讓勝利再溜走，以3：2扳回一城，今晚能夠從富藍戈手中攻下超前分，除了藍寅倫的超...

中職／悍將防波堤連兩天潰堤 藍寅倫超前安狙擊富藍戈

富邦悍將防波堤連兩天在8局上崩潰，昨天曾峻岳掉2分落後，但靠再見觸身贏球，今天換富藍戈遭到藍寅倫狙擊，被打回超前分，台鋼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。