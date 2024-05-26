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中職／悍將後防失血 票房仍有斬獲

聯合報／ 記者蘇志畬陳宛晶／台北報導
八局上藍寅倫敲出帶有一分打點的安打，幫助台鋼雄鷹比數超前。記者葉信菉／攝影
八局上藍寅倫敲出帶有一分打點的安打，幫助台鋼雄鷹比數超前。記者葉信菉／攝影

富邦悍將救援投手連兩天在8局上潰堤，曾峻岳前天掉2分還能逆轉，但昨天換富藍戈遭到藍寅倫狙擊，被打回超前分，台鋼雄鷹隊這次沒讓勝利溜走，以3：2拿下勝利，不過大巨蛋1萬9588人進場門票完售，悍將在票房仍有斬獲。

兩隊前7局打完2：2平手，8局上悍將換上富藍戈，2出局一壘有人輪到藍寅倫上場，2好1壞後出現一顆挖地瓜，藍寅倫球棒揮了一半，捕手戴培峰忙著撿球、觸殺，魔鷹趁機跑上二壘，裁判也判定藍寅倫沒揮棒，下一棒就敲出超前安。

教練洪一中表示：「看到富藍戈上來，心想很難攻破了。」結果那顆不知有沒有揮棒的暴投，讓捕手分心，成為比賽關鍵，「比分接近的時候，二壘有人跟一壘有人就差很多。」

藍寅倫則表示，富藍戈不好打，後面自己縮短球棒的距離，才比較跟上節奏，「剛剛好打到那顆。」他也逐漸找回手感，近9場出賽敲出12支安打，打擊率上升到2成78。

雄鷹最近6場比賽拿下4勝、近11戰7勝，逐漸找到贏球感覺，洪總表示：「重點不要連敗，戰績就能維持一定。」

本季第一位完封勝投手在桃園棒球場誕生，樂天桃猿隊洋投威能帝以101球完投9局，僅被敲5安打，讓味全龍隊分數全場掛蛋，猿隊終場以4：0贏球，正好在昨天過30歲生日的威能帝，更成史上第3位完封勝壽星，前兩人已要追溯到「遠古時代」1995年兄弟象隊巴比諾、克力士。

教練 生日

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