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中職／藍寅倫握短棒擊退富藍戈 洪總點出關鍵在前一球

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
八局上藍寅倫敲出帶有一分打點的安打，幫助台鋼雄鷹比數超前。記者葉信菉／攝影
八局上藍寅倫敲出帶有一分打點的安打，幫助台鋼雄鷹比數超前。記者葉信菉／攝影

台鋼雄鷹隊連兩天攻破富邦悍將隊後防，今天沒讓勝利再溜走，以3：2扳回一城，今晚能夠從富藍戈手中攻下超前分，除了藍寅倫的超前安，總教練洪一中點出前一個Play是關鍵，一個「有揮沒揮」下的暴投，讓魔鷹能站上得點圈。

兩隊前7局打完2：2平手，8局上悍將換上富藍戈，先解決王柏融，但卻對魔鷹投出四壞保送，三振掉杜家明後，面對藍寅倫2好1壞後出現一顆挖地瓜，但藍寅倫球棒揮了一半，捕手戴培峰忙著撿球、觸殺，魔鷹趁機跑上二壘，而裁判也判定藍寅倫沒揮棒是壞球，下一棒就敲出超前安。

洪一中表示：「看到富藍戈上來，心想很難攻破了，但結果那顆不知道有揮沒揮，捕手急著Touch，沒有注意就讓他跑上二壘，比分接近的時候，二壘有人跟一壘有人就差很多，那個很關鍵。」

藍寅倫則表示，富藍戈不好打，後面自己縮短球棒的距離，才比較跟上節奏，「剛打到那顆。」這也是他近7天第2度獲選單場MVP。

雄鷹最近6場比賽拿下4勝、近11戰7勝，逐漸找到贏球感覺，洪總表示：「重點不要連敗，戰績就能維持一定，之前我們6連敗、7連敗的時候，戰績就比較容易崩潰。」

藍寅倫也逐漸找回手感，近9場出賽敲出12支安打，打擊率也上升到2成78，他表示：「跟一開始有差，找到調整的方式。」他也看見其他小老弟的成長，「很多人第一次打職棒，遇到問題、經歷失敗，這兩天這種低分差比賽繼續出現的話，心理層面會成長。」

富藍戈 洪一中 藍寅倫

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