中職／猛登強壓猛獅 兄弟2連勝進逼看到一點車尾燈

統一獅隊逼近亮燈時刻，連兩場都在自家台南棒球場面對中信兄弟隊踢到鐵板，打線遭到猛登7局好投封鎖，今天再以1：4不敵黃衫軍，吞下2連敗。

猛登先發7局僅被敲4安打、失1分，獅隊在3局上靠邱智呈的得點圈安打送回陳重羽，這一分原先判決出局，獅隊提出挑戰，認證陳重羽的腳先一步安抵本壘，獅隊先馳得點。

面對獅隊洋投羅昂，兄弟在5局上出現3支安打的串聯，岳政華的安打先追回1分，兄弟後續在一、三壘有人時發動曾經熟悉、許久不見的雙盜壘跑回超前分，羅昂最終先發6局被敲4安打、失2分。

裴瑞茲把關的第9局，因1安打、2保送釀成滿壘，岳政華補上安打一棒再挹注2分，個人單場貢獻3分打點。

獅隊台南球場復古月今年連較勁氣氛都很復古，兩軍教頭都在比賽前段上演火熱場面，獅隊教頭林岳平3局下在本壘攻防戰判決中兩度上場向裁判了解狀況，一度肢體動作較大，還是首席教練高志綱趕緊衝出攔在中間；4局上輪到兄弟日籍教頭平野惠一對羅昂同一打席使用固定式、揮臂式投球提出質疑，也與主審爭論多時，觀眾席上跟著氣氛高漲。

獅隊面對排名第2的兄弟連輸2場，雙方勝差從系列賽開始前的6.5場縮小到現在4.5場，獅隊仍有在本周點亮上半季封王魔術數字的機會，必須明天擊敗兄弟、台鋼雄鷹隊擊敗富邦悍將隊將點亮M17。