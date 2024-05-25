中職／悍將防波提連兩天潰堤 藍寅倫超前安狙擊富藍戈

富邦悍將防波提連兩天在8局上崩潰，昨天曾峻岳掉2分落後，但靠再見觸身贏球，今天換富藍戈遭到藍寅倫狙擊，被打回超前分，台鋼雄鷹隊就以3：2拿下勝利，在台北大巨蛋的三連戰前兩場雙方各取1勝。

小野寺賢人先發6局，除了在1局下遇到亂流，2出局中間夾著一次三壘手失誤，接著先被高國麟敲出二壘打，又被范國宸敲出關鍵三壘打，才丟掉2分，不過皆非責失，總計被敲4支安打，防禦率還下降到2.11。

悍將先發投手羅戈同樣投6局，1局上就因為魔鷹的適時安打丟掉1分，接下來在4局上則是1出局後被敲安打，加上自己傳球失誤讓對手上二壘，2局後被王博玄敲出安打導致比賽回到平手，總共2分（1分責失），賽後防禦率上升到1.79。

戰況到8局上出現變化，悍將換上富藍戈對抗雄鷹中心打線，先用1球就讓王柏融敲出飛球出局，但接著對魔鷹投出四壞保送，三振掉杜家明後，面對藍寅倫出現暴投，讓魔鷹上二壘，接著藍寅倫一棒敲出中外野平飛球落地，魔鷹跑回超前分。

雄鷹隊終結者雷公昨天0.1局掉3分，吞下敗投，今天9局下繼續站上投手丘，先解決掉林哲瑄，接著被董子恩敲出安打，代打的姚冠瑋被三振，接著董子恩盜壘被抓到，瞬間2出局結束比賽。