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中職／生日快樂！威能帝擒龍完封勝 本季全聯盟第一人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊威能帝。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊威能帝。圖／樂天桃猿隊提供

30歲生日這一天，樂天桃猿隊洋投威能帝用完封勝為自己慶生，今天面對味全龍隊先發9局僅被敲出5安打、無失分，猿隊終場以4：0擊敗龍隊，威能帝投出本季全聯盟第一場完封勝，也是他個人在中職生涯的第一場完封勝。

中職本季尚未有投手締造完封勝，甚至連完投還沒出現過，威能帝8局投完共用93球，第9局繼續站上投手丘，乾淨俐落收下最後3個出局數。

此外，過去共有25人在生日當天拿下勝投，其中19場為先發勝，威能帝今天滿30歲，成為史上第26人，以勝投為自己慶生。若看壽星完封勝，過去僅出現過2人，分別是1995年3月31日兄弟象隊巴比諾、1995年9月8日兄弟象隊克力士，威能帝為史上第3人。

龍隊先發投手伍鐸也繳出7局好投，被敲8安打、失2分，先在3局下被馮健庭、陳晨威安打串聯攻下分數，1分差局面一直維持到7局下，陳晨威的安打帶動另一波攻勢，推進二壘後，廖健富安打為猿隊追加保險分。

龍隊第8局推出林凱威，猿隊攻勢再起，林泓育、梁家榮接連敲安，嚴宏鈞執行短打，龍隊傳本壘沒抓到先搶下1分，馬傑森高飛犧牲打再擴大為4：0領先。

中職 威能帝 陳晨威

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