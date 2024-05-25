中職／19588人！悍將大巨蛋票房完售 再創球團史紀錄

富邦悍將隊進軍台北大巨蛋的第2場賽事，再次更新球團史主場觀眾人數紀錄，今天門票完售，共湧入1萬9588人觀戰，超越昨天的1萬4946人，也是大巨蛋啟用以來中職例行賽第4高票房紀錄。

悍將昨天首次進軍大巨蛋，就打破2017年3月25日在新莊棒球場的12500人球團史紀錄，今天再創新高，雖然外野及內野3樓以上未開放，加上部分保留及視野不良席位，可售的1萬9588張門票全賣光。

悍將前身義大犀牛在2013年3月27日曾在澄清湖締造2萬人滿場紀錄，當時是義大犀牛成軍首戰，加上超級球星曼尼效應加持的成果。

而今年中職票房在台北大巨蛋啟用後帶動人潮，進駐巨蛋的球隊觀戰人數都破紀錄，今天悍將寫上大巨蛋進場人數第4，第1是3月30日中職開幕戰的28618，再來是4月4日中信兄弟官大元引退日25942人、3月31日大巨蛋第2戰20158人。