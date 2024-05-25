中職／陳念琴開球背號藏奧運期許 認識葉子霆、高國慶

中職富邦悍將隊在台北大巨蛋舉辦主題日「台灣大哥大XVlll悍將中學」，今天邀請「拳擊女王」陳念琴開球，意外與高中學弟葉子霆相會，雖然賽前提醒陳念琴不要緊張，不過陳念琴開玩笑說：「我看他比我還緊張。」

陳念琴對開球不陌生，這是他第三次為中職球隊開球，但是第一次在台北大巨蛋登板，她說：「非常亢奮，跟戶外的氣氛不同。」只不過要對擔任開球打者的台灣大哥大總經理林之晨說聲不好意思：「投得太近身了，但還好沒有挖地瓜。」

之前開球穿著69號，今天換成66號球衣，陳念琴表示，自己過去主打69公斤級，但因為巴黎奧運沒有這個級別，只能挑戰66公斤級，「也想要有所突破。」

取得巴黎奧運資格的「拳擊女王」陳念琴，今天獲富邦悍將隊邀請在台北大巨蛋開球。記者葉信菉／攝影

由於3月在奧運拳擊世界區資格賽打進四強，陳念琴已經取得今年巴黎奧運資格，接下來就是在台灣備戰，充分調整、恢復，不擔心沒有實戰機會，「會跟吳詩儀一起對練，彼此求進步，也有很好的陪練員在。」

陳念琴跟棒球選手很有緣，去年10月全運會統一獅隊高國慶親自到場看她比賽，還留下合影，而明天也是高國慶引退賽，陳念琴表示：「他創造了很多歷史，是我們運動員的偶像、榜樣，很謝謝他的付出。」