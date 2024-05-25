華南金控盃少棒／朱紳昊單場雙響砲 屏東擊退花蓮搶勝

華南金控盃少棒賽今天開打，屏東縣隊首戰打線發揮，朱紳昊單場雙響砲，率隊以7比6擊敗上屆冠軍花蓮縣隊；上屆亞軍新竹縣隊以4比3擊敗嘉義縣隊搶下首勝。

113年華南金控盃全國少棒錦標賽今天開打，此次總計16支縣市代表隊參賽，預賽分兩組採雙敗淘汰賽制，冠軍預計6月2日出爐，冠軍隊伍將取得今年第11屆亞洲少棒錦標賽台灣代表隊組訓權。

屏東縣隊今天首戰與上屆冠軍花蓮縣隊交手，屏東縣隊先發第3棒朱紳昊打擊發揮，3局下球隊1分落後時敲出3分砲、幫助球隊超前比數。

5局下屏東縣隊3比6落後時，朱紳昊再度開轟，敲出陽春砲幫助球隊追分，屏東縣隊再靠著接連四壞保送、暴投、安打、對手單局3次守備失誤，單局攻下4分、奠定勝基。

屏東縣隊搶下預賽首勝，朱紳昊單場3打數敲出2轟，貢獻4分打點，打擊表現最亮眼，謝明中後援投1.2局無失分、奪下勝投。

上屆亞軍新竹縣隊今天首戰與嘉義縣隊交手，兩隊4局打完2比2平手，5局上新竹縣隊靠著接連安打、盜壘、滾地球攻下2分，嘉義縣隊6局下追回1分，但攻勢沒有延續吞敗。