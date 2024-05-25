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中職／廖健富出棒不猶豫想法更簡單 本季首轟出爐這麼說

中央社／ 桃園25日電
中華職棒樂天桃猿隊野手廖健富本季打擊發揮不如預期，在一軍第28場出賽終於敲出全壘打，他25日受訪時表示，算是鬆了一口氣。圖為廖健富賽前練球畫面。中央社
中華職棒樂天桃猿隊野手廖健富本季打擊發揮不如預期，在一軍第28場出賽終於敲出全壘打，他25日受訪時表示，算是鬆了一口氣。圖為廖健富賽前練球畫面。中央社

樂天桃猿隊野手廖健富本季第28場出賽終於全壘打開張，他表示算是鬆了一口氣，前陣子揮棒機制跑掉、出棒變得有點猶豫，近期調整找回好感覺，讓想法簡單一點。

桃猿隊野手廖健富去年整季敲出22發全壘打，季末還與味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠上演全壘打王之爭，最終吉力吉撈．鞏冠以多1轟勝出，單季23轟奪下全壘打王。

廖健富本季打擊發揮不如預期，直到昨天與味全龍隊比賽、終於敲出個人本季首轟，今天賽前本季一軍28場出賽，總計87打數敲出17支安打，包括1發全壘打，打擊率1成95。

廖健富今天賽前受訪表示，昨天開轟有鬆了一口氣，蠻久沒有打全壘打了，這陣子包括總教練、打擊教練都有協助調整，一直想辦法找回最舒服的打擊方式。

廖健富透露，教練團有發現本季他的揮棒機制不太一樣，揮棒變得比較長，感覺有點猶豫，最近有慢慢找回好的感覺，上場想辦法讓想法簡單一點，太過複雜的想法反而會有反效果。

昨天與龍隊交手，廖健富面對龍隊洋投鋼龍（DrewGagnon），2局下首打席敲出二壘方向滾地球出局，5局開轟，他表示一軍首席教練陳瑞振提醒，2局打擊揮棒沒有這麼果斷，陳瑞振告訴他，揮不到球沒有關係，但不能猶豫、要完整的做完揮棒動作，收到不錯的效果。

吉力吉撈 廖健富

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