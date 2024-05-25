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中職／江承諺、施子謙符合預期 洪總談年輕投手須練膽量

中央社／ 台北25日電
江承諺、施子謙目前的表現都符合洪總的預期。 聯合報系資料照
江承諺、施子謙目前的表現都符合洪總的預期。 聯合報系資料照

中職台鋼雄鷹在去年底網羅的江承諺施子謙本季表現穩定，教頭洪一中今天表示，現在由於用球係數低，只要敢投進好球帶基本上都不會太差，不過年輕投手還需要時間練膽量。

雄鷹隊於去年底在擴編選秀挑中前統一獅隊的施子謙，並與獅隊交易換來江承諺，目前2人在先發輪值表現都不錯，符合總教練洪一中原本的期待。洪一中今天表示，「其實現在投手比較好投，比賽用球的恢復係數比較低，普遍投手成績不會太差，不像以前防禦率有4、5就不錯了。」

因此洪一中認為，現在先發投手最重要的是不要怕被打，「通常大量失分都是保送投太多，保送、保送之後再被敲安打就形成大局，只要你敢投進去，不會有什麼大問題。」不過洪一中指出，對年輕投手來說需要時間，「久了膽子才會大，年輕人上來需要一些時間成長，一開始會緊張，壓力一來容易亂掉。」

雖然江承諺在20日被下放二軍，不過洪一中表示，這次下放只是單純讓他調整體力，下星期就會回到先發輪值，大家都會輪流休息。

本季目前施子謙唯一投不滿5局、吞下敗投的比賽，是17日對上前東家獅隊的賽事，僅投3.2局掉7分（6責失）。施子謙今天表示，當時主要是遇到亂流時沒有及時反應過來，「看到他們（前隊友）很開心，隔天他們都跟我說歹勢（抱歉），但還是想要從他們手中拿下勝利。」

施子謙 江承諺 洪一中

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