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中職／痛並快樂著…戴培峰的再見觸身 來自王勝偉叮嚀

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
悍將隊戴培峰（右）在滿壘下，獲一記逆轉勝的觸身球。記者侯永全／攝影
悍將隊戴培峰（右）在滿壘下，獲一記逆轉勝的觸身球。記者侯永全／攝影

「培峰！要是觸身球來，你不能閃！」王勝偉昨天在戴培峰上去打擊前耳提面命，戴培峰心想：「不太可能吧。」結果劇本真的這麼寫，台鋼雄鷹隊雷公在9局下平手、滿壘時，一顆球砸中戴培峰右肩，讓富邦悍將隊以4：3完成神奇逆轉。

被觸身球砸中當下，戴培峰完全沒有疼痛的感覺，立刻高舉雙手與隊友慶祝，到今天有點小瘀青，但他說：「沒什麼感覺啦。」

有趣的是，中職前一次再見觸身是陳俊秀，當時在本壘蹲捕的正是戴培峰，戴培峰說：「那時候看俊秀被砸到，想說他怎麼都不會痛？現在我知道原來是這個感覺，動作還跟他一樣。」

而戴培峰生涯還沒敲過再見安打，除了再見觸身外，還有一次再見高飛犧牲打，他笑說：「2次都不是安打，也滿少見的，昨天一定是希望敲安打，但因為1出局，也不一定要安打，只想要打到球就好。」

戴培峰也透露上去打擊前，王勝偉的指導，「而且學長很嚴肅，不是開玩笑，可能是萬磁王的經驗。」王勝偉生涯被砸134次，原本是中職第一，但在2020年被林泓育超車。

戴培峰 王勝偉

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